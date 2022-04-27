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    Günay Musayeva, kendini şımarttı

    Geçtiğimiz günlerde Fransa'ya kayak yapmaya giden Günay Musayeva, üşüyünce Dubai'ye geçti.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 08:19
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 08:20
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    Günay Musayeva, kendini şımarttı

    Şimdilerde Amerika'da kendine yeni bir hayat kuran eski oyuncu Tolga Karel ile 4 yıl evli kalan evli kalan ve ünlü oyuncudan Cihangir Can adında bir oğlu bulunan Günay Musayeva, önceki gün Nişantaşı'nda oğluyla görüntülendi.

    Musayeva, "Cihangir, pazar kahvaltısını dışarıda yapmak istedi. 'Kahvaltılar benden' diyerek de bana takılmayı ihmal etmedi. Benim güzel yürekli çocuğum" dedi.

    "Üşüdüm"

    Fransa'nın dünyaca ünlü kayak merkezinde tatil yapan Musayeva, "Üşümediniz mi?" sorusuna "Evet, üşüdüm. Üşüdüğüm için de ertesi gün Dubai'ye gittim. Kendimi şımarttım biraz." cevabını verdi.

    Günay Musayeva, kendini şımarttı #1

    Günay Musayeva, kendini şımarttı #2

    Günay Musayeva, kendini şımarttı #3

    Günay Musayeva, kendini şımarttı #4


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