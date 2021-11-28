İstanbul’a gelen Güney Kore K-Pop grubu A.C.E., Kore Kültür Merkezi’nin 10’uncu yılı kapsamında Türkiye’deki sevenleri ile bir araya geldi. Konserde eğlenceli anlar yaşandı.

Kore Kültür Merkezi'nin 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında İstanbul'a gelen Güney Koreli müzik grubu A.C.E Maslak’ta sahne aldı.

'Erik Dalı' şarkısıyla dans ettikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olan grup, Koreli oyuncu Jaemin Park'ın sunuculuğunda konser öncesi dans gösterileri düzenlendi.

Konsere gelenler eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğin ardından Jun, Chan ve Kim Byeonkwan Türk hayranlarıyla buluştu. A.C.E grubundan Jun, Donghun ve Wow'un askerde oldukları için konsere katılamadıklarını söyledi.

A.C.E grubunun performansına büyük ilgi gösteren hayranları grubun şarkılarına eşlik etti.

‘SQUID GAME’ OYUNLARI OYNADILAR

Koreli grup, sahnede Squid Game dizisindeki yarışmacıların kıyafetlerini giyip konsere gelen seyircilerle dizideki 'Kırmızı ışık, yeşil ışık' ve 'Dalgona' isimli oyununu oynadı. Konser sonunda oyuna katılanlara hediyeler verildi.

“GERÇEKTEN ÇOK MUTULUYUM ANLATAMAM”

Konser için Esenyurt'tan gelen Selen Yağcıanıt, "Konya'dan Muş'tan gelen insanlar var. Kendim için bir şey söylemiyorum ama internette bilete ihtiyaç olmadığı yazıyordu. Çok geç söylediler biletin olması gerektiğini." dedi.

Güney Koreli müzik grubu A.C.E., İstanbul’da konser verdi VİDEO



Arda Tekin, "Bu konser için Ankara'dan geliyorum. Cidden uzun zamandır bekliyordum ve ülkemizde böyle konserler olması beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok mutluyum anlatamam." diye konuştu.

K-Pop hayranı olduğunu söyleyen Hamza Karaca ise, "Genel olarak K-POP sevdiğim için geldim buraya. Henüz giremedik ama birazdan girdiğimde daha güzel olacaktır. Eğlenmeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.