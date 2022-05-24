Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları olacak

6 aylık hamile olan Gupse Özay'ın kızı olacak.

İki ünlü oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç; 2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlamıştı. İki yıl önce de Alaçatı'da nikah masasına oturmuştu.

Mutlu çiftinden müjdeli haber geldi. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Küçük Gupse geliyor

Bebeklerine kavuşmak için gün sayan iklinin kız bebekleri dünyaya gelecek.

Arduç, muhabirlerin "bebek" sorularına, "Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz." şeklinde yanıt vermişti.