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    Demet Akbağ: Gürdal’ın fotoğrafını öperek sahneye çıkarım

    Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sahneye çıkmadan önce Gürdal Tosun’un fotoğrafını öptüğünü söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2020 - 08:21
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    Demet Akbağ: Gürdal’ın fotoğrafını öperek sahneye çıkarım

    Demet Akbağ, Instagram'daki canlı yayınlarının ilkini İbrahim Büyükak’la gerçekleştirdi. Akbağ, samimi açıklamalarda bulundu.

    "EVDE OLMAYI SEVİYORUM"

    Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Akbağ, karantina sürecini anlattı: “Bu dönem benim kuşağımın teknoloji ile sınavı. Evde olmayı seven insanlardanım. Vakitsizlikten okuyamadığımız kitaplar, izleyemediğimiz filmler birikmişti. Bunlarla vakit geçirmek başta hoştu ama zamanla kapının çalmaması tramvatik bir hal yaratmaya başladı.

    "FOTOĞRAFINI ÖPERİM"

    Büyükak’ın “Sahneye çıkmadan önce bir uğurunuz var mı?” sorusu usta oyuncuyu duygulandırdı. Akbağ, gözleri dolarak uğurunu şöyle anlattı: “2000 yılı sonrası Otogargara’dan sonra gelişti. Gürdal Tosun vefat ettikten sonra onun fotoğrafını öpmek uğurum oldu ve bir daha hiç unutmadım. Gürdal’ın fotoğrafı kulisimde dururdu. Çünkü Otogargara’yı oynarken tek uğurum ikimiz sahne ağzında beklerken birbirimizin eline vurmaktı.”

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