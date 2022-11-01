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    Güven Kıraç'ın boşanma maliyeti

    Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen Güven Kıraç'ın, eşinden nasıl boşandığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:23
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    Güven Kıraç'ın boşanma maliyeti

    Geçtiğimiz eylül ayında Beyoğlu Asmalımescit'te bir mekanda kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen ünlü oyunu Güven Kıraç, ilişkisini yalanlamıştı.

    Kıraç, mekan çıkışında basın mensuplarının sevgilisini sorması üzerine, “Siz ortalığı karıştırıyorsunuz. Sizinle konuşacak bir konum yok, bakın işinize!” şeklinde tepkili bir cevapla sosyal medyada çok konuşulmuştu.

    İhanetin bedeli

    Bu görüntülerden sonra 12 yıllık eşinden boşanan Kıraç'ın dava detayları ortaya çıktı.

    İhanet nedeniyle 12 yıllık evliliği bittiği öğrenilen Kıraç'ın, eski eşine 10 milyon TL nakit para, Cihangir'de oturdukları evi ve çocuklarının velayetini verdiği öğrenildi.

    Güven Kıraç ın boşanma maliyeti #1

    Güven Kıraç ın boşanma maliyeti #2

    Güven Kıraç ın boşanma maliyeti #3

    Güven Kıraç ın boşanma maliyeti #4

    Güven Kıraç ın boşanma maliyeti #5


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