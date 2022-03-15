Güzide Duran, boşanmıyor

2008 yılında nikah masasına oturan Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanacağı ileri sürülmüştü.

Evlendikten sonra mesleğini bırakan ünlü manken, uzun yıllar Amerika'da yaşamıştı. 14 yıldır evli olan Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Bodrum'da yaşayan çiftten 'boşanma' iddialarına fotoğraflı yanıt geldi.

"HER ŞEY SENSİN"

Sosyal medya hesabından Adnan Aksoy ile birbirlerini öptüğü esnada çekilen bu kareyi yayınlayan Güzide Duran, eşine "Her şey sensin..." sözleriyle seslendi. Aksoy da Duran'a "Sen her şeysin..." şeklinde karşılık verdi.

İki çocuğu olan ünlü çift, böylelikle boşanma iddialarını yalanlamış oldu.