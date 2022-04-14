Güzide Duran'dan 'Boşanmıyoruz' paylaşımı

Güzide Duran, Adnan Aksoy'la olan evliliklerinin 15. yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı.

Evlendikten sonra mesleğini bırakan güzellerden ünlü manken Güzide Duran'ın, 2008 yılında dünyaevine girdiği Adnan Aksoy'la boşanacağı iddia ediliyordu.

Çıkan haberlerin ardından suskunluklarını koruyan çiftin evliliklerindeki kara bulutlar çabuk dağıldı.

Boşanmaktan vazgeçtiler

İki çocuk annesi olan Güzide Duran'dan eşiyle birlikte aşk dolu bir paylaşım geldi.

Kötü günleri geride bırakarak, 15. evlilik yıl dönümlerini kutlayan ikili, mutluluklarını Instagram'dan sergiledi. Duran, bu fotoğrafı, "Beni her zaman güldürüyorsun. Mutlu yıl dönümleri aşkım..." ifadeleriyle yayınladı.