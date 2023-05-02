Gwyneth Paltrow, 'Bilinçli ayrılma'yı açıkladı Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, iki çocuğunun babası, Coldplay grubunun solisti Chris Martin'den ayrıldığı dönemde 'bilinçli ayrılık' ifadesini kullanmıştı.

ensonhaber.com

1999 yapımı 'Shakespeare in Love' filmi ile Oscar kazanan Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, geçmişte Chris Martin ile boşanma haberlerini duyururken 'bilinçli ayrılık' ifadesini kullanmasının başkaları için boşanmayı kolaylaştırmış olabileceğini söyledi.

50 yaşındaki Paltrow, Instagram sayfasından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı ve bir takipçisinden gelen; "'Bilinçli ayrılma' deyimini bulmanızla anılmak size ne hissettiriyor?" sorusuna cevap verdi.

Makyajsız bir şekilde kamera karşısına geçen oyuncu, "Bu ifadeyi kesinlikle ben bulmadım." dedi ve şöyle devam etti:

"Gurur duyuyorum"

"Ama yıllar önce boşanmamızı duyururken bu ifadeyi kullandığımızda epeyce tepki almamıza rağmen bazı boşanmaları biraz daha kolay ve mutlu hale getirebildiğimiz için gurur duyuyorum."

"Mutluyum"

İnsanların sokakta yanıma gelip, 'Bu kavramı tanıttığın için teşekkür ederim, çünkü eski sevgilimle çok iyi arkadaş oldum' demeleri beni oldukça gururlandırıyor. Bu kültürel değişimde küçük bir rol oynayabildiğimiz için çok mutluyum." şeklinde konuştu.