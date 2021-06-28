Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Çırağan'da düğün yapıyor

Pandemi nedeniyle aile arasında bir kutlama yapmayı planlayan Sabancı Ailesi, aşılanma hızlanınca karar değiştirdi.

Sosyetenin en gözde çiftleri arasında yer alan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan haber var. Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, pandemi koşullarının hafiflemesiyle düğün planlarını revize etti.

TARİH DEĞİŞTİ

Arzu-Ömer Sabancı, en büyük oğulları Hacı Sabancı’nın düğününün ailelerine yakışır bir şekilde gerçekleşmesini istiyor. Aile arasında yapılması planlanan düğünün yeni yeri Çırağan Sarayı, tarihi ise 3 Eylül oldu.

650 konuğun davetli olacağı düğünün, bu yılın en görkemli düğünlerinden biri olacağı düşünülüyor.