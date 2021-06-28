- Haberler
- Magazin Haberleri
- Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Çırağan'da düğün yapıyor
Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Çırağan'da düğün yapıyor
Pandemi nedeniyle aile arasında bir kutlama yapmayı planlayan Sabancı Ailesi, aşılanma hızlanınca karar değiştirdi.
- Haber Merkezi
- 28.06.2021 - 08:59
- Güncelleme : 28.06.2021 - 09:17
Sosyetenin en gözde çiftleri arasında yer alan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan haber var. Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, pandemi koşullarının hafiflemesiyle düğün planlarını revize etti.
TARİH DEĞİŞTİ
Arzu-Ömer Sabancı, en büyük oğulları Hacı Sabancı’nın düğününün ailelerine yakışır bir şekilde gerçekleşmesini istiyor. Aile arasında yapılması planlanan düğünün yeni yeri Çırağan Sarayı, tarihi ise 3 Eylül oldu.
650 konuğun davetli olacağı düğünün, bu yılın en görkemli düğünlerinden biri olacağı düşünülüyor.