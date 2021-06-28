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    Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Çırağan'da düğün yapıyor

    Pandemi nedeniyle aile arasında bir kutlama yapmayı planlayan Sabancı Ailesi, aşılanma hızlanınca karar değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:17
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    Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Çırağan'da düğün yapıyor

    Sosyetenin en gözde çiftleri arasında yer alan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'dan haber var. Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, pandemi koşullarının hafiflemesiyle düğün planlarını revize etti.

    TARİH DEĞİŞTİ

    Arzu-Ömer Sabancı, en büyük oğulları Hacı Sabancı’nın düğününün ailelerine yakışır bir şekilde gerçekleşmesini istiyor. Aile arasında yapılması planlanan düğünün yeni yeri Çırağan Sarayı, tarihi ise 3 Eylül oldu.

    650 konuğun davetli olacağı düğünün, bu yılın en görkemli düğünlerinden biri olacağı düşünülüyor.

    Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Çırağan da düğün yapıyor #1

    Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Çırağan da düğün yapıyor #2Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Çırağan da düğün yapıyor #3Hacı Sabancı - Nazlı Kayı, Çırağan da düğün yapıyor #4

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