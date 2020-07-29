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    Hacı Sabancı'dan sevgilisine 260 bin liralık saat

    Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı’nın gönlünü 260 bin lira değerindeki saatle aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 09:00
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 09:00
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    Hacı Sabancı'dan sevgilisine 260 bin liralık saat

    Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde Dalyan’daki bir plajda görüntülenmişti.

    Sevgilisinin öpücüklerine karşılık vermeyen Nazlı Kayı’nın bu soğuk tavrı için sosyal medyada yorumlara neden olmuştu.

    260 BİN TL VERDİ

    Hacı Sabancı, Nazlı Kayı’nın gönlünü almak için kesenin ağzını açtı. Genç işadamı, sevgilisi için Audemars Piguet marka bir saat satın aldı. Tamamı altın olan saatin fiyatı 260 bin lira.

    Hacı Sabancı'dan sevgilisine 260 bin liralık saat #1

    Hacı Sabancı'dan sevgilisine 260 bin liralık saat #2

    Hacı Sabancı'dan sevgilisine 260 bin liralık saat #3

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