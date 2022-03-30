Hacı Sabancı'dan Will Smith paylaşımı

Sosyetenin seçkin simalarından Hacı Sabancı, Will Smith'le olan fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

Sevgilisi Nazlı Kayı ile evlendikten sonra magazin gündemindeki yerini kardeşi Hakan Sabancı'ya bırakan Hacı Sabancı, artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı, 94'üncü Oscar Ödülleri töreninde sunucu Chris Rock'a attığı tokatla konuşulan dünyaca ünlü Will Smith'le fotoğrafını paylaştı.

"ÇOK DEĞİŞTİK"

Mide ameliyatı olmadan önce kilolu olduğu döneme ait olan fotoğrafın altına Sabancı, "Sen de ben de çok değiştik be Will.." yazıp tokat emojisi koydu.

Yıllar önce Will Smith'le fotoğraf çektiren Hacı Sabancı'ya çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Sabancı'nın Smith'li karesi takipçilerini güldürdü.

Will Smith'in geçmişte tokat attığı anlar ortaya çıktı VİDEO

