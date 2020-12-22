Hacı Sabancı'nın aldığı nişan çiçeğinin fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz hafta sonu Nazlı Kayı ile nişanlanan Hacı Sabancı, özel günleri için 50 bin liralık çiçek tercih etti.

2017'den beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı.

İkili, Bursa'da yaşayan Kayı Ailesi'nin evinde sade bir tören ile nişanlandı.

Hacı Sabancı'nın sevgilisi Kayı için özel yaptırdığı nişan çiçeği de oldukça dikkat çekti.

50 BİN LİRA ÖDEDİ

Sabancı'nın tercih ettiği dev çiçeğin fiyatının 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Sosyal medyanın gündemi haline gelen çiçek için bazı kullanıcılar, "Demek cepteki para arttıkça çiçeğin boyutu da büyüyor." yorumunda bulundu.