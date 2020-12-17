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Hacı Sabancı’nın milyonluk saati
Ünlü bir markanın sadece 700 adet ürettiği saatten alan Sabancı, 400 bin dolar ödedi.
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 10:30
Şu sıralar sevgilisi Nazlı Kayı ile evlilik hazırlığı yapan Hacı Sabancı’nın geçtiğimiz aylarda satın aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı.
3 MİLYON 120 BİN TL ÖDEDİ
Ünlü bir markanın sadece 700 adet ürettiği saatlerden birini alan Sabancı, toplamda 400 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 120 bin TL) ödedi.
FİYATI YÜKSELDİ
Saatin şu anda internet üzerinden satış fiyatı ise 560 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 360 bin TL) olarak açıklandı.
Sabancı’nın saat tutkunu olduğu söyleniyor…