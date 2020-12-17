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    Hacı Sabancı’nın milyonluk saati

    Ünlü bir markanın sadece 700 adet ürettiği saatten alan Sabancı, 400 bin dolar ödedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 10:30
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    Hacı Sabancı’nın milyonluk saati

    Şu sıralar sevgilisi Nazlı Kayı ile evlilik hazırlığı yapan Hacı Sabancı’nın geçtiğimiz aylarda satın aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı.

    3 MİLYON 120 BİN TL ÖDEDİ

    Ünlü bir markanın sadece 700 adet ürettiği saatlerden birini alan Sabancı, toplamda 400 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 120 bin TL) ödedi.

    FİYATI YÜKSELDİ

    Saatin şu anda internet üzerinden satış fiyatı ise 560 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 360 bin TL) olarak açıklandı.

    Hacı Sabancı’nın milyonluk saati #1

    Sabancı’nın saat tutkunu olduğu söyleniyor…

    Hacı Sabancı’nın milyonluk saati #2

    Hacı Sabancı’nın milyonluk saati #3

    Hacı Sabancı’nın milyonluk saati #4

    Hacı Sabancı’nın milyonluk saati #5

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