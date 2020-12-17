Hacı Sabancı’nın milyonluk saati

Ünlü bir markanın sadece 700 adet ürettiği saatten alan Sabancı, 400 bin dolar ödedi.

Şu sıralar sevgilisi Nazlı Kayı ile evlilik hazırlığı yapan Hacı Sabancı’nın geçtiğimiz aylarda satın aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı.

3 MİLYON 120 BİN TL ÖDEDİ

Ünlü bir markanın sadece 700 adet ürettiği saatlerden birini alan Sabancı, toplamda 400 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 120 bin TL) ödedi.

FİYATI YÜKSELDİ

Saatin şu anda internet üzerinden satış fiyatı ise 560 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 360 bin TL) olarak açıklandı.

Sabancı’nın saat tutkunu olduğu söyleniyor…