Hadise, ablasından ümidi kesti

Hadise, resmi internet sitesi ‘hadise.com’u kendisine geri vermeyip satışa çıkaran eski menajeri ablası Hülya Açıkgöz’e dava açtı.

Ünlü şarkıcı Hadise, ablası Hülya Açıkgöz’den resmi internet sayfası “hadise.com”u mahkeme yoluyla alamayınca kendine “hadise.world” sitesini açtı.

YENİ DOMAIN ALDI

Açıkgöz, 2004 yılında Hadise’nin menajerliğini üstlenirken “hadise.com” alan adını satın almış ve sanatçının resmi sayfası olarak belirlemişti. Sitede sanatçının, eski ve yeni müzik çalışmalarının haberleri, videoları ve konser tanıtımları yer alıyordu. Hadise, ablasıyla arası bozulduktan sonra uzun bir süre domain adresini geri almaya çalıştı.

35 BİN EURO İSTEDİ

Açıkgöz, site için kardeşinden 35 bin euro istedi. Ünlü şarkıcı, ücreti vermek istemeyince olayı mahkemeye taşıdı. Bu sırada abla Açıkgöz ise alan adını satışa çıkardı. Sitede “Bu domain satılıktır” açıklaması yer aldı. Domain sitelerinde ise “hadise.com” için minimum satış tutarı 225 bin TL gösterildi.