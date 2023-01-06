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    Hadise: Ben seçtim

    Eski eşi, Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra sosyal medyada daha çok aktif olan Hadise, imalı paylaşımıyla gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 08:22
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 09:40
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    Hadise: Ben seçtim

    Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilikleri henüz 5'inci ayı doldurmadan boşandı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hadise, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

    Adı Hasan Can Kaya ile aşk dedikodularına karışan Hadise, imalı paylaşımlarına bugün bir yenisini daha ekledi.

    "Ben seni seçtim"

    Şarkıcı, kendi fotoğrafını Uzi'nin 'Cindy' şarkısının sözleriyle paylaştı: "Ben seni seçtim, bir köşede krallığım dururken! Seçenek kalmadı, maalesef…"

    Hadise: Ben seçtim #1

    Hadise: Ben seçtim #2


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