Hadise çömelerek poz vermeyi sevdi
ensonhaber.com

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenip evliliği 5 ay sürdüren ve olaylı boşanma süreciyle gündemden düşmeyen aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Hadise çömelerek poz vermeyi sevdi

Küvette üstsüz poz vermişti

Geçtiğimiz haftalarda soyunmuş ve küvette üstsüz halleriyle çok konuşulan Hadise, son zamanlarda da çömelerek poz vermeye başladı.

Hadise çömelerek poz vermeyi sevdi

Çömelerek poz vermeyi sevdi

Çömelerek poz vermeyi seven Hadise bu pozlarına yenilerini ekledi. Siyahlar içinde otoparkta çömelerek garip pozlar veren şarkıcı takipçilerini mutlu edemedi.

Hadise çömelerek poz vermeyi sevdi

Hadise yayınladığı karelere şu notu düştü:

"Aşksız olmaz"

Ve inanıyorum ki hesapsızca bir aşk çok zor ve çok imkansız değil… İnsan aşksız olmaz, aşk insansız!

Hadise çömelerek poz vermeyi sevdi
Hadise çömelerek poz vermeyi sevdi
Hadise çömelerek poz vermeyi sevdi
Hadise çömelerek poz vermeyi sevdi
Hadise çömelerek poz vermeyi sevdi
Hadise çömelerek poz vermeyi sevdi