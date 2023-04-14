Hadise çömelerek poz vermeyi sevdi Çömerek poz vermeyi seven ünlü şarkıcı Hadise, yine dalga konusu oldu!

ensonhaber.com

İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenip evliliği 5 ay sürdüren ve olaylı boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Hadise aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Küvette üstsüz poz vermişti

Geçtiğimiz haftalarda soyunmuş ve küvette üstsüz halleriyle çok konuşulan Hadise, son zamanlarda da çömelerek poz vermeye başladı.

Çömelerek poz vermeyi sevdi

Çömelerek poz vermeyi seven Hadise bu pozlarına yenilerini ekledi. Siyahlar içinde otoparkta çömelerek garip pozlar veren şarkıcı takipçilerini mutlu edemedi.

Hadise yayınladığı karelere şu notu düştü:

"Aşksız olmaz"