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    Hadise, derin yırtmaçlı elbisesiyle dans etti

    Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Hadise, en son kamera arkası görüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 11:06
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    Hadise, derin yırtmaçlı elbisesiyle dans etti

    Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra sosyetenin ünlü ismi iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    KAMERA ARKASI HADİSE

    Sosyal medyada eski fotoğraf ve videoların paylaşıldığı perşembe gününü es geçmeyen Hadise, kamera arkası görüntülerini 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

    Dans ettiği anları yayınlayan Hadise'nin derin yırtmaçlı elbisesi de dikkat çekti. Video çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Hadise, derin yırtmaçlı elbisesiyle dans etti #1Hadise, derin yırtmaçlı elbisesiyle dans etti #2Hadise, derin yırtmaçlı elbisesiyle dans etti #3

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