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    Hadise, Gülşen'le komşu oluyor

    Mehmet Dinçerler ile yaşadığı evden çıkmaya hazırlanan Hadise, Gülşen'in oturduğu siteye taşınıyor.
    • Özel İçerik
    • 04.10.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 11:23
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    Hadise, Gülşen'le komşu oluyor

    Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in 5 aylık evliliği, geçtiğimiz günlerde görülen dava ile 5 dakikada bitmişti. Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılığı ise büyük ses getirdi.

    Bekar hayata dönüş

    Mehmet Dinçerler'le yaşadığı evi terk etmeye hazırlanan Hadise, şarkıcı Gülşen'in de oturduğu Zincirlikuyu'daki bir siteden kendine ev buldu.

    Gülşen'e komşu oluyor

    Eski eşine dair hiçbir eşyayı evden almayacağı öğrenilen Hadise'nin, yeni evi için hazırlıklara hız verdiği konuşuluyor.

    Hadise, Gülşen le komşu oluyor #1

    Hadise, Gülşen le komşu oluyor #2


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