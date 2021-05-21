Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz barıştı

Hadise'nin bayram tatilini ailesinin yanında Belçika’da geçirdiği ve bu tatilin kendisine çok iyi geldiği öğrenildi.

Ablası Hülya Açıkgöz 2004 yılında Hadise’nin menajerliğini üstlenirken 'hadise.com' isimli internet sitesi adresini satın almış ve sanatçının resmi sayfası olarak belirlemişti. Bir dönem iki kardeş arasında tatsız bir durum yaşanmış ve bu olay yargıya taşınmıştı.

SİTEYİ DE VERDİ

Yaşanan her şeyin artık geride kaldığı ve artık “hadise.com” internet sitesi adresinin şarkıcı Hadise tarafından yönetilmeye başlandığı öğrenildi. Bu durum iki kardeşin aralarındaki buzların artık yavaş yavaş eridiği de gösteriyor.

Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen Hadise'nin, en büyük destekçisinin ablası olduğunu öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda Hülya Açıkgöz'ün 'boynuz' paylaşımı ile Kaan Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı konuşulmuştu.

"AİLEMLE BAĞDAŞTIRMAYIN"

Açıkgöz, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı; "Rica ediyorum yaptığım paylaşımları Hadise veya ailemle bağdaştırmayın" ifadelerini kullandı.