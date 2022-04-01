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    Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayına çıktı

    Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler'le düğünden önce günlüğü 50 bin TL olan otele gitti.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 11:56
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    Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayına çıktı

    Mehmet Dinçerler ile evlenmek için hazırlıklar yapan Hadise, ön balayı için Maldivler'e gitti.

    Instagram hesabını dünya çapında 13.6 milyon kişinin takip ettiği Hadise, Maldivler'de kaldıkları ve geceliği 50 bin TL olan oteli sosyal medyasından paylaştı.

    DÜĞÜN ÖNCESİ TATİL

    Nişan hazırlık döneminde yorulan ünlü çift, düğünden önce enerji toplamak için küçük bir tatil yapmak istedi. Aşıklar Türkiye'ye döner dönmez evlilik işlemleriyle ilgilenecek.

    Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayına çıktı #1

    Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayına çıktı #2

    Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayına çıktı #3

    Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayına çıktı #4


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