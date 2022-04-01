Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayına çıktı

Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler'le düğünden önce günlüğü 50 bin TL olan otele gitti.

Mehmet Dinçerler ile evlenmek için hazırlıklar yapan Hadise, ön balayı için Maldivler'e gitti.

Instagram hesabını dünya çapında 13.6 milyon kişinin takip ettiği Hadise, Maldivler'de kaldıkları ve geceliği 50 bin TL olan oteli sosyal medyasından paylaştı.

DÜĞÜN ÖNCESİ TATİL

Nişan hazırlık döneminde yorulan ünlü çift, düğünden önce enerji toplamak için küçük bir tatil yapmak istedi. Aşıklar Türkiye'ye döner dönmez evlilik işlemleriyle ilgilenecek.