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    Hadise ile Mehmet Dinçerler'den hafta sonu fotoğrafları

    Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden yeni fotoğraf geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 07:38
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    Hadise ile Mehmet Dinçerler'den hafta sonu fotoğrafları

    Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'ı bırakan ünlü şarkıcı Hadise, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan çiftten Dinçerler, Hadise ile her anını paylaşamaya devam ediyor.

    Ünlü şarkıcı ile objektif karşısına geçen Mehmet Dinçerler, sevgilisiyle birbirlerine sarılırken verdikleri pozu yayınladı.

    "HUZURUM"

    Hadise'ye "Huzurum" sözleriyle seslenen Dinçerler'in paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Hadise ile Mehmet Dinçerler den hafta sonu fotoğrafları #1

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