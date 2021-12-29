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    Hadise ile Mehmet Dinçerler'in panik halleri

    Hastane çıkışı görüntülenince panik olan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti kural tanımadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 14:34
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    Hadise ile Mehmet Dinçerler'in panik halleri

    Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, önceki gün bir hastane çıkışı görüntülendi.

    Hastane yönetimini birbirine kattıkları ileri sürülen ünlü çift, karşılarında kameraları da görünce panik yaptı.

    KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİLER

    Görüntü vermek istemeyen aşıklar, araçlarıyla evine giderken trafik kurallarını hiçe saydı. Basın mensuplarının peşlerinde olduğunu fark eden ikili, önce kırmızı ışıkta geçti sonra polis çevirmesinden kaçmaya çalıştı.

    Hadise ile Mehmet Dinçerler in panik halleri #1

    Hadise ile Mehmet Dinçerler in panik halleri #2

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