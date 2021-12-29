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- Hadise ile Mehmet Dinçerler'in panik halleri
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in panik halleri
Hastane çıkışı görüntülenince panik olan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti kural tanımadı.
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 13:22
- Güncelleme : 29.12.2021 - 14:34
Yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, önceki gün bir hastane çıkışı görüntülendi.
Hastane yönetimini birbirine kattıkları ileri sürülen ünlü çift, karşılarında kameraları da görünce panik yaptı.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİLER
Görüntü vermek istemeyen aşıklar, araçlarıyla evine giderken trafik kurallarını hiçe saydı. Basın mensuplarının peşlerinde olduğunu fark eden ikili, önce kırmızı ışıkta geçti sonra polis çevirmesinden kaçmaya çalıştı.