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    Hadise- Mehmet Dinçerler çifti evlilik sorusunu yanıtsız bıraktı

    Beykoz'da bir mekan çıkışı görüntülenen Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, evlilik sorusuna gülerek karşılık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 00:49
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    Hadise- Mehmet Dinçerler çifti evlilik sorusunu yanıtsız bıraktı

    Aşklarına dolu dizgin devam eden Hadise- Mehmet Dinçerler çifti, önceki akşam Beykoz'da bulunan bir balıkçı çıkışı görüntülendi.

    Mekandan el ele ayrılan mutlu çiftin, keyfine diyecek yoktu.

    "ÇOCUK" HATIRLATMASINA GÜLÜMSEDİLER

    Hadise'nin sosyal medya hesabından yeğeniyle yaptığı paylaşımın altına Dinçerler'in, "Nasıl da yakışır kucağına, maşallah size" sözleri hatırlatılmasına ikili, tebessüm etmekle yetindi.

    Hadise- Mehmet Dinçerler çifti evlilik sorusunu yanıtsız bıraktı #1

    ÇİFT, EVLİLİK TEKLİFİ SORUSUNU GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ

    "Mehmet Bey evlenme teklifi ne zaman gelecek?" sorularına gülücüklerle karşılayan çifte, ailelerinin bir araya gelerek tanıştığı hatırlatılmasına, "Teşekkürler" diye soruları geri çevirip araçlarına bindi.

    Hadise- Mehmet Dinçerler çifti evlilik sorusunu yanıtsız bıraktı #2

    Hadise- Mehmet Dinçerler çifti evlilik sorusunu yanıtsız bıraktı #3

    Hadise- Mehmet Dinçerler çifti evlilik sorusunu yanıtsız bıraktı #4

    Hadise- Mehmet Dinçerler çifti evlilik sorusunu yanıtsız bıraktı #5

    Hadise- Mehmet Dinçerler çifti evlilik sorusunu yanıtsız bıraktı #6

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