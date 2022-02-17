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    Hadise, Mehmet Dinçerler'e destek verdi

    Borçları yüzünden sevgilisi Mehmet Dinçerler'den ayrılacağı iddia edilen Hadise'den cevap geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 15:24
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    Hadise, Mehmet Dinçerler'e destek verdi

    Sosyal medya hesabından yebi bir paylaşımda bulunan Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e destek olmak için yeni girişimini paylaştı.

    "GURUR DUYUYORUM ADAMIM"

    Ünlü bir kahve zincirinin sahibi olan Dinçerler, bu defa tatlıya adım atıyor. Hadise, Mehmet Dinçerler'in mağazasının önünde çekilen bir fotoğrafını "Başardığın her şeyle gurur duyuyorum adamım." notuyla yayınladı.

    Bu desteğe kayıtsız kalamayan Dinçerler de Hadise'nin paylaşımını kendi hesabından yeniden paylaşarak güzel şarkıya teşekkür etti.

    Hadise, Mehmet Dinçerler e destek verdi #1

    Hadise, Mehmet Dinçerler e destek verdi #2

    Hadise, Mehmet Dinçerler e destek verdi #3

    Hadise, Mehmet Dinçerler e destek verdi #4

    Hadise, Mehmet Dinçerler e destek verdi #5

    Hadise, Mehmet Dinçerler e destek verdi #6

    Hadise, Mehmet Dinçerler e destek verdi #7

    Hadise, Mehmet Dinçerler e destek verdi #8

    Hadise, Mehmet Dinçerler e destek verdi #9


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