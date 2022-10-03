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    Hadise, Mehmet Dinçerler'e para verdi

    ÜMlü şarkıcı Hadise'nin evlenmeden önce Mehmet Dinçerler'e borç verdiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 07:51
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 08:10
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    Hadise, Mehmet Dinçerler'e para verdi

    Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in beş aylık evliliği, birkaç gün önce Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla anlaşmalı olarak sona ermişti. Şarkıcı ve iş insanının katılmadığı duruşmada tarafları, avukatları temsil etmişti.

    Hadise Açıkgöz'ün avukatı Hakan Öncel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. Bir takım anlaşmazlıklar vardı, sonuçta bunlar çözüldü ve iki hafta sonra boşanma gerçekleşti. Yoksa daha erken de boşanma gerçekleşebilirdi" demişti.

    Hadise, Mehmet Dinçerler e para verdi #1

    Borca saydı

    Posta'da yer alan habere göre, en ufak bir mal paylaşımını bile kabul etmeyen Hadise, düğünde kendisine takılan takıları evliliği sırasında Mehmet Dinçlerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saydı.

    Hadise, Mehmet Dinçerler e para verdi #2


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