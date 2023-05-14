Hadise oyunu verdi Oyunu kullanmak için evinin yakınındaki okula giden Hadise, kombiniyle dikkat çekti. Çizmeleri çok konuşulan şarkıcı, bu anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

ensonhaber.com

Türkiye bugün Cumhurbaşkanı’nı ve 28’inci dönemde milletvekilliği yapacak isimleri seçiyor…

Sabahın erken saatlerinde kurulan sandıklara ünlü isimler de gitti.

Onlardan biri olan Hadise, çizmeli kombiniyle İstanbul'da oyunu verdi.

“Bu sıcakta çizme ne alaka?”

Bu sırada bir de fotoğraf çektiren şarkıcı, o kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşımına “Atatürk’ün biz kadınlara verdiği en büyük haklardan biri olan ‘seçme ve seçilme’ hakkını kullanarak sandığa git ve oy ver… Hayatımızın her döneminde saygıyla ve minnetle anıyorum” notunu düşen şarkıcıya, “Bu sıcakta çizme ne alaka?” yorumları yapıldı.

Kocaman gözlükle yüzünü gizledi

Kıyafetinin rengi de beğenilmeyen Hadise, kısa süre içerisinde okuldan ayrıldı.

Makyajsız olduğu gözlenen şarkıcının, büyük gözlükle yüzünü gizlemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.