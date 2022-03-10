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- Hadise, pijamalarıyla poz verdi
Hadise, pijamalarıyla poz verdi
Paris Moda Haftası için Fransa'da olan Hadise'den pijamalı poz geldi.
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 11:13
- Güncelleme : 10.03.2022 - 11:27
Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile evlilik yolunda emin adımlar ile ilerleyen şarkıcı Hadise, düğün hazırlıklarına ara verdi. Ünlü şarkıcı, kardeşi Derya Açıkgöz'le beraber Paris Moda Haftası'na katıldı.
Her zaman ağır makyajlı görmeye alışkın olduğumuz Hadise, aktif kullandığı sosyal medya hesabında yeni bir fotoğraf paylaştı.
BEĞENİ YAĞDI
Kaldığı otel odasından fotoğraf yayınlayan ünlü şarkıcı, pembe saten pijamaları ve sıfır makyajlı haliyle dikkat çekti..
Hadise'nin yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.