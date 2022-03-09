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    Hadise, pişti oldu

    Hadise, dünyaca ünlü stil ikonlarından Fredrik Robertsson ile pişti oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 12:29
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    Hadise, pişti oldu

    Ünlü şarkıcı Hadise, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Valentino defilesine katıldı.

    Marka kostümler giymeyi seven Hadise, renkli kombiniyle dikkat çekti. Her zamankinin aksine doğal bir göz makyajı yapan popçunun tarzı, birçok kişi tarafından beğeni topladı.

    PİŞTİ OLDULAR

    Ancak güzel popçu, giydiği bu kıyafetle dünyaca ünlü stil ikonlarından Fredrik Robertsson ile pişti oldu. Genç fenomen, tüylü kombinini Hadise'nin aksine siyah bot ve çantayla kombinledi.

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