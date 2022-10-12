Petrol
94.6
0.33%
Euro
18.0697
0.10%
Dolar
18.5871
0.01%
Altın
999.03
0.31%
Borsa
3586
0.39%
Bitcoin
359.635
0.10%
BTXN Coin
8.05
-1.22%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Hadise: Sanıyorlar ki beni ezecekler

    36 yaşındaki ünlü popçu Hadise, kendisi ve annesi Gülnihal Hanım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 10:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise: Sanıyorlar ki beni ezecekler

    İş insanı Mehmet Dinçlerler'le sessiz sedasız evliliği sadece beş ay süren, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde olan Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansa katıldı.

    Etkinikte konuşmacı olan güzel şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "Ben küçük yaşta çalışmaya başladım"

    "Beni ezeceklerini sanıyorlar" diyenHadise, "Ben de küçük yaşta hem çalıştım hem okudum. 15 yaşındayken fırında işe girdim çalıştım. O yüzden hayallerinin peşinden koşabilmek nedir çok iyi bilirim.

    Çocuklara olan ilgimi herkes bilir. Zorlandıkları alanlarda farklılık yaratabilmek benim için güzel bir güç. Bunu ismimin gücüyle yapabiliyorsam ne mutlu bana.

    Benim şarkılarım, hep kadının gücünü anlatan hikayelerdir. Hep böyle düşünüyordum, hep de böyle düşüneceğim.

    Hadise: Sanıyorlar ki beni ezecekler #1

    "Pis Türk"

    Belçika’da ayrımcılık, ırkçılık yaşadım. 'Pis Türk' lafını çok duymuşumdur. O yüzden hep daha iyi olmak için kendimi zorladım ve başardım.

    "Sanıyorlar ki ezeceğiz"

    Zorbalık her zaman kötü yorumlanmamalı. Bunu yaşadım ama avantaja çevirdim. Bana yapılan saldırılarla güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yo! Siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence.

    "Kendi paranızı kazanın"

    Biz dört kardeşiz. Ben 11 yaşındayken annem babamdan boşandı. Bizim için çok travmatik bir süreçti. Annemin parası yoktu. Ama yine de 'Bu kararı almak zorundayım' dedi. Onu izlerken 'Bu nasıl kadın, nasıl bir güç?' dedim. Ne istediğini bilen, çok net bir kadındı. Annem hep rol modeldir benim için. Annem 'Ne olursa olsun, kimi severseniz sevin fark etmez. Yeter ki kendi ayaklarınızın üstünde durun, kendi paranızı kazanın' der.

    Hadise: Sanıyorlar ki beni ezecekler #2

    Hadise: Sanıyorlar ki beni ezecekler #3

    Hadise: Sanıyorlar ki beni ezecekler #4Hadise: Sanıyorlar ki beni ezecekler #5

    Hadise: Sanıyorlar ki beni ezecekler #6

    Hadise: Sanıyorlar ki beni ezecekler #7

     


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Mars'ta yaşamla ilgili yeni araştırma
    Teknoloji

    Mars'ta yaşamla ilgili yeni araştırma

    Japonya'nın kontrolden çıkan roketi kendini imha etti
    Teknoloji

    Japonya'nın kontrolden çıkan roketi kendini imha etti

    Görüş Bildir