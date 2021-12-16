Hadise servetine servet kattı

2021 zengini Hadise'nin, bu yıl konserlerden ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen ve iş insanı Mehmet Dinçerler ile mutlu bir beraberlik sürdüren Hadise, konserlerine ara vermeden yılbaşına kadar devam ediyor.

11 KONSERDEN 6 MİLYON 600 BİN TL KAZANDI

Hadise, önceki akşam Antalya Belek'te 2021 yılının 11'inci konserini verdi. Sahne başına 600 bin TL alan Hadise, 11 konser karşılığında bu yıl toplam 6 milyon 600 bin TL kazandı.

TOPLAMDA 24 MİLYON 600 BİN TL

Ünlü şarkıcının, oynadığı kolajen reklamından 2.5 milyon TL, mobil oyun markasından ise 14.5 milyon TL (1 milyon dolar) aldığı iddia edildi.

YENİ YIL KONSERİ İÇİN 1 MİLYON TL ALACAK

31 Aralık gecesi de evde oturmayan Hadise, yeni yıla bir milyon TL karşılığında sahnede girecek. Paraya para demeyen şarkıcının, bu yılki toplam kazancı 24 milyon 600 bin TL oldu.