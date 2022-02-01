Hadise sevgilisini takipten çıkardı

Hadise, geçen günlerde evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mehmet Dinçerler’i sosyal medyada takipten çıktı.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan ve ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklifine 'Evet' diyen Hadise'den beklenmedik bir hamle geldi. Sonunda aradığı aşkı bulan ve gelin olması beklenen ünlü şarkıcı, sevgilisini takipten çıkardı.

Kısa süre içinde Dinçerler Ailesi'ne giren Hadise'nin bu hareketi 'Ayrıldılar' söylentilerini beraberinde getirdi.

BORÇLAR İLİŞKİYİ BİTİRDİ İDDİASI

Dinçerler'in hesabının kapalı olması da kafaları karıştırdı. İş insanı, iflas davasıyla gündeme gelmiş, aile içinde Hadise'nin yüzüğünün değerinin kriz yarattığı iddiaları konu olmuştu.