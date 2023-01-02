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- Hadise, takıları servet değerinde
Hadise, takıları servet değerinde
Yılbaşı konseri öncesi göz kamaştıran elbisesiyle poz veren Hadise'nin üzerinde adeta servet vardı.
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 09:10
- Güncelleme : 02.01.2023 - 09:12
Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatının yanı sıra sahne kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
Takıları 3 milyon TL
Hadise, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yüzü olduğu mücevher markasının 3 milyon TL'lik takılarıyla çıktı.
2 saat sahnede kalan Hadise, kendi parçaları haricinde yerli ve yabancı 'cover’larla unutulmaz bir gece yaşattı.