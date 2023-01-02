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    Hadise, takıları servet değerinde

    Yılbaşı konseri öncesi göz kamaştıran elbisesiyle poz veren Hadise'nin üzerinde adeta servet vardı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 09:10
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:12
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    Hadise, takıları servet değerinde

    Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatının yanı sıra sahne kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

    Hadise, takıları servet değerinde #1

    Takıları 3 milyon TL

    Hadise, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yüzü olduğu mücevher markasının 3 milyon TL'lik takılarıyla çıktı.

    Hadise, takıları servet değerinde #2

    2 saat sahnede kalan Hadise, kendi parçaları haricinde yerli ve yabancı 'cover’larla unutulmaz bir gece yaşattı.

    Hadise, takıları servet değerinde #3

    Hadise, takıları servet değerinde #4

    Hadise, takıları servet değerinde #5

    Hadise, takıları servet değerinde #6

    Hadise, takıları servet değerinde #7


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