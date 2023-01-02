Hadise, takıları servet değerinde

Yılbaşı konseri öncesi göz kamaştıran elbisesiyle poz veren Hadise'nin üzerinde adeta servet vardı.

Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatının yanı sıra sahne kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Takıları 3 milyon TL

Hadise, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yüzü olduğu mücevher markasının 3 milyon TL'lik takılarıyla çıktı.

2 saat sahnede kalan Hadise, kendi parçaları haricinde yerli ve yabancı 'cover’larla unutulmaz bir gece yaşattı.