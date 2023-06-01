Hadise transparan giyinmeyi seviyor Rapçi Murda ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isimlerden Hadise, Instagram hesabından yatığı paylaşımlarla da gündeme geliyor.

Murda ile olan son klibinde giydiği transparan elbisesiyle fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Hadise'nin paylaşımına 'Kraliçe gibisin', 'Kusursuz' gibi yorumlar yapıldı.

Klip görüntüleri de çok konuşulmuştu

Sen Dönene Kadar isimli şarkıda düet yapan ikilinin, şarkının klibindeki samimi görüntüleri de oldukça dikkat çekmişti. Klip çekiminden kareler paylaşan Hadise'nin kıyafeti oldukça beğenildi.