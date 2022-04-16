Hadise, Trendyol’a tazminat ödeyecek

Bir dönem iş birliği yaptığı Trendyol'un ‘sözleşmeye aykırı davrandığı’ iddiasıyla açtığı davayı ikinci kez kaybeden Hadise'nin 250 bin euro’luk cezai şart parasını faiziyle ödemesine karar verildi.

Hareketli aşk hayatıyla sık sık magazin gündemini süsleyen şarkıcı Hadise’yi, bu kez kız kardeşi Derya Açıkgöz yaktı.

Tarihler 15 Şubat 2012’yi gösterdiğinde Trendyol markasının sahibi DSM Grup ile Hadise arasında bir reklam sözleşmesi yapıldı.

250 bin euro cezai şart parası

Sözleşme kapsamında şarkıcının DSM ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapması ve moda çekimlerine katılması istendi.

Bunlara ek olarak taraflardan birisinin sözleşmeyi ihlal etmesi halinde karşı tarafa 250 bin euro cezai şart parası ödeyeceği belirtildi.

“Başka kurumlarla çalışamazsın” maddesi

O sözleşmenin en önemli ayrıntısı ise ünlü şarkıcının 28 Şubat 2013 tarihine kadar başka hiçbir moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum, ticari işletme veya markaya ait ürün ve hizmetlerin reklam-tanıtım ve diğer faaliyetlerinde yer alamayacak olmasıydı.

Şirket sözleşmeyi feshetti

Ancak iddiaya göre Hadise, stilist kardeşi Derya Açıkgöz’ün hazırladığı rakip firmalara ait elbiseleri giyip, bunların reklamını yaptı.

Bunu öğrenen DSM Grup da, bir ihtarname göndererek sözleşmeyi feshettiğini bildirdi.

Ardından da 250 bin euro’luk cezai şart parasının tahsili için dava açıldı.

Avukatı “parayı biz istiyoruz” dedi

Başka bir mahkemede karşı dava açan Hadise’nin avukatı ise “Müvekkilim sadece moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin reklam ve tanıtımına katılamayacağı sözleşmede belirtilmiştir. Müvekkilimizin oynadığı reklam moda ve e-ticaret sektöründe değildir. Kız kardeşiyle arasında bir ticari ilişki de yoktur. Bakiye 250 bin euro’nun tahsilini istiyoruz.” dedi.

Mahkeme Hadise’yi reddetti: 250 bin euro’yu faiziyle ödeyecek

İki ayrı dava bir mahkemede birleştirildi.

Mahkeme, Hadise’nin istediği 250 bin euro’luk davayı reddetti, DSM Grup’un açtığı davayı kabul etti.

Tarafların itirazı üzerine Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada mahkeme, Hadise’nin 250 bin euro cezai şart bedelini 26 Kasım 2012 tarihinden itibaren en yüksek faiziyle DSM Grup’a ödemesine hükmetti.