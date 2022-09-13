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    Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı iddiası

    Mehmet Dinçerler'in sosyal medyada paylaştığı videoda, arkadan geçen kadının Hadise olduğu iddia edildi. Hayranları, yüzü görünmeyen Hadise'yi dövmesinden tanıdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 09:52
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    Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı iddiası

    Hadise ve Mehmet Dinçerler krizinde yeni bir gelişme yaşandı.

    Günlerdir isminin ayrılık haberlerine karıştığı Hadise, konserinde ağlayarak işlerin yolunda gitmediğini ortaya koymuştu.

    Ardından Mehmet Dinçerler'in alyansını takmadığı belirlenen paylaşımları ise bu haberleri doğrular nitelikteydi.

    İkili hakkında birçok iddia ortaya atılırken, yeni bir gelişme yaşandı.

    "Buzlar eridi"

    Mehmet Dinçerler'in Instagram paylaşımı sonrası ikilinin barıştığı iddia edildi.

    Dinçerler, aile üyelerinden birinin pasta üflerken videosunu çekti. Tam da bu sırada arkadan geçen kadının Hadise olduğu vurgulandı.

    Mehmet Dinçerler'in videosunda Hadise'nin kolu gözüktü iddiası VİDEO

    Hadise'yi dövmesinden tanıdılar

    Hayranları, "Dövmesini nerede görsem tanırım" dediği kadının Hadise olduğunu iddia ediyor.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı iddiası #1

    Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı iddiası #2

    Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı iddiası #3


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