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    Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı

    Çeşme'de iki günlük bir tatile giden Hadise ile Mehmet Dinçeler trafik kazası geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 09:31
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    Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı

    Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ani bir kararla ayrılan şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlamıştı.

    LASTİK PATLADI

    Milliyet'te yer alan habere göre, Ünlü şaıklar, hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı.

    HADİSE BAYILDI

    Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı #1

    Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı #2

    Şarkıcı ve iş insanı, başka araçla İstanbul'a döndü.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler kaza yaptı #3

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