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    Hadise ve Mehmet Dinçerler'den balayı pozları

    Geçtiğimiz haftalarda uzun zamandır aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise, balayına çıktı. Ünlü şarkıcı keyif dolu anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 14:38
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    Hadise ve Mehmet Dinçerler'den balayı pozları

    Kaan Yıldırım ile uzun bir süre aşk yaşayan Hadise'nin yüzü gülmedi ve ilişkisine noktayı koydu.

    Kaan Yıldırım ile evlenmesi beklenirken ayrılan Hadise'nin yalnızlığı ise uzun sürmedi.

    Güzel isim geçtiğimiz aylarda gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı ve sıklıkla birlikte görüntülenmeye başladı.

    İlk başlarda ilişkisini gözlerden uzak yaşayan ancak daha sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Hadise, geçtiğimiz ay evlilik teklifi aldı.

    Evlilik teklifi aldığına dair bir video çeken ve bu video ile sosyal medyada gündem olan şarkıcı, geçtiğimiz hafta ani bir şekilde evlendi.

    Sadece aile ve dostlarının katılımıyla dünyaevine giren çift, bayramın ardından balayına çıktı.

    Hadise'nin keyif dolu balayını

    Hadise uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendi. Nikaha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasakladı.

    Düğün yapıp yapmayacakları merak konusu olan çift, nişan sonrası yaptıkları Maldivler tatilinden görüntüler ile gündeme geldi.

    Hadise, eşiyle çıktığı ön balayından kareleri paylaşmayı ihmal etmedi. Kendi şarkısı 'Yaz Günü' eşliğinde sahil pozlarını paylaşan Hadise, kalp emojisiyle birlikte "Kalbimi çalar bu deniz" notunu düştü.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler den balayı pozları #1

    Hadise ve Mehmet Dinçerler den balayı pozları #2

    Hadise ve Mehmet Dinçerler den balayı pozları #3

    Hadise ve Mehmet Dinçerler den balayı pozları #4


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