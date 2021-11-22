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    Hadise ve Mehmet Dinçerler'e evlilik iddiaları soruldu

    Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, haklarında çıkan iddialara gülücükle yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 07:56
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 09:13
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    Hadise ve Mehmet Dinçerler'e evlilik iddiaları soruldu

    Oyuncu Kaan Yıldırım'dan sonra aşkı sonunda bulduğu konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile önceki akşam Beykoz'da bulunan bir balıkçı çıkışı görüntülendi.

    Hadise'nin sosyal medya hesabından yeğeniyle yaptığı paylaşımın altına Dinçerler'in, "Nasıl da yakışır kucağına, maşallah size." sözleri hatırlatıldı.

    "TEŞEKKÜRLER"

    "Mehmet Bey evlenme teklifi ne zaman gelecek?" sorularını gülücüklerle karşılayan çift, ailelerinin bir araya gelerek tanıştığı hatırlatılmasına, "Teşekkürler" diye soruları geri çevirip araçlarına bindi.

    Hadise ve Mehmet Dinçerler e evlilik iddiaları soruldu #1

    Hadise ve Mehmet Dinçerler e evlilik iddiaları soruldu #2

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