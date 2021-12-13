Hadise ve Mehmet Dinçerler'in tatil kaçamağı

Sahne ücreti dudak uçuklatırken öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kaçamak yapacak.

Kaan Yıldırım ile ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan şarkıcı Hadise, gündemden düşmüyor.

Yeni yıla sayılı haftalar kala Hadise’nin yılbaşı rotası belli oldu.

KÜÇÜK KAÇAMAK

Hadise ve Mehmet Dinçerler, 2022 yılını Kıbrıs’ta karşılayacak. Yılbaşı gecesi için 1 milyon lira alacak olan Hadise, 3 gün önceden sevgilisi Mehmet Dinçerler ile gidip kısa bir tatil yapmayı da planlıyor.

Hadise ve Dinçerler, geçtiğimiz haftalarda Çeşme'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği iddia edilmişti.