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    Hadise yine ağladı

    Geçtiğimiz akşam verdiği konserde gözyaşlarını tutamayan Hadise'yi hayranları sakinleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 07:58
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 08:00
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    Hadise yine ağladı

    Hadise ile eşi iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturmuşlardı.

    5 ay sürdü

    Ancak çiftin evlilikleri oldukça kısa sürdü. Beşinci aylarında boşanma kararı alan çiftten Hadise, verdiği boşanma dilekçesinde, eşi Mehmet Dinçerler'den psikolojik baskı gördüğüne yönelik ifadeler kullanmış ancak Dinçerler bunu reddetmişti.

    Hadise yine ağladı #1

    "Ağlama"

    Eylül ayının başında verdiği bir konserde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlayan Hadise, geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bir otelde sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

    Ağlamaya başlayan Hadise için bu anlarda ekip, ışıkları söndürdü.

    Dinleyicileri ise "Ağlama" diye bağırarak destek oldular.

    Hadise yine ağladı #2


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