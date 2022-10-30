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    Hadise’den 10 milyonluk anlaşma

    Boşandıktan sonra işleri açılan Hadise, 10 milyonluk bir anlaşmaya imza attı. Şarkıcıya farklı sektörlerden firmaların da teklif götürdüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 14:02
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    Hadise’den 10 milyonluk anlaşma

    Geçtiğimiz günlerde 37 yaşına basan şarkıcı Hadise, sıkıntılı geçen boşanma sürecini anlattı…

    Evli kaldığı 4 ay boyunca eski eşi iş adamı Mehmet Dinçerler’in ailesinden baskı gördüğü öne sürülen şarkıcının, boşanır boşanmaz adeta şaha kalktı.

    Her gün sahne aldı

    Evliliğini noktalarken ziynet eşyalarının bile istendiği iddia edilen Hadise, boşandığından bu yana her gün sahnelerin tozunu attırdı.

    Binlerce lira kazanan şarkıcı, hemen bir kozmetik firmasıyla masaya oturdu.

    Hadise’den 10 milyonluk anlaşma #1

    10 milyona imza attı

    Yeni reklam filminden bazı kareleri önceki günlerde sosyal medya hesabından paylaşan Hadise’nin, bu firma ile 10 milyon liraya anlaşma imzaladığı iddia edildi.

    Şarkıcıya yakın markaj bitecek gibi de değil…

    Hadise’den 10 milyonluk anlaşma #2

    Farklı teklifler de var

    Bir başka iddia ise Hadise’nin farklı sektörlerdeki firmalardan çok sayıda teklif aldığı…

    Konuyla ilgili şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmedi.

    Hadise’den 10 milyonluk anlaşma #3

    Hadise’den 10 milyonluk anlaşma #4

    Hadise’den 10 milyonluk anlaşma #5


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