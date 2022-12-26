İş adamı Mehmet Dinçerler iler ayrılığının ardından konser dansları ve sahne kostümleriyle gündem olmaya başlayan şarkıcı Hadise, cesur karelerinin olduğu 2022'ye veda videosu yayınladı.

Başarılı şarkıcı Hadise, 2022 yılına adeta damga vuran isimlerden biri oldu.

Bu yıl, yoğun konser takvimiyle sık sık hayranlarıyla bir araya gelen 37 yaşındaki şarkıcı, birbirinden cesur sahte kostümleriyle de göz doldurdu.

6 ay evli kaldı

Kariyerinin yanı sıra, 1 yıldır ilişki yaşadığı Mehmet Dinçerler ile nisan ayında nikah masasına oturan Hadise, ekim ayında da ayrılık kararı alarak boşandı.

Çiftin ayrılık kararı hala konuşulmaya devam ediyor.

2022'ye veda videosu yayınladı

Şimdilerde tamamen kendini kariyerine adayan Hadise, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Son olarak 2022'de çekilen karelerini bir araya getiren şarkıcı, ortaya çıkan videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Hadise'den 2022'ye veda paylaşımı VİDEO



"Söz veriyorum 2023 daha güzel olacak"

Videonun başında konser görüntülerine yer verirken devamında ise iç çamaşırlı pozlarıne ve cesur karelerine yer veren Hadise'nin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

Paylaşıma ise, "Söz veriyorum 2023 daha güzel olacak.” notunu düştü.