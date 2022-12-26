Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8586
0.11%
Dolar
18.7014
0.12%
Altın
1.081
0.19%
Borsa
5531
1.40%
Bitcoin
319.589
-0.15%
BTXN Coin
6.55
-1.79%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C

    Hadise'den 2022'ye veda paylaşımı

    İş adamı Mehmet Dinçerler iler ayrılığının ardından konser dansları ve sahne kostümleriyle gündem olmaya başlayan şarkıcı Hadise, cesur karelerinin olduğu 2022'ye veda videosu yayınladı.
    • 26.12.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'den 2022'ye veda paylaşımı

    Başarılı şarkıcı Hadise, 2022 yılına adeta damga vuran isimlerden biri oldu.

    Bu yıl, yoğun konser takvimiyle sık sık hayranlarıyla bir araya gelen 37 yaşındaki şarkıcı, birbirinden cesur sahte kostümleriyle de göz doldurdu.

    6 ay evli kaldı

    Kariyerinin yanı sıra, 1 yıldır ilişki yaşadığı Mehmet Dinçerler ile nisan ayında nikah masasına oturan Hadise, ekim ayında da ayrılık kararı alarak boşandı.

    Çiftin ayrılık kararı hala konuşulmaya devam ediyor.

    Hadise den 2022 ye veda paylaşımı #1

    2022'ye veda videosu yayınladı

    Şimdilerde tamamen kendini kariyerine adayan Hadise, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

    Son olarak 2022'de çekilen karelerini bir araya getiren şarkıcı, ortaya çıkan videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

    Hadise'den 2022'ye veda paylaşımı VİDEO

    "Söz veriyorum 2023 daha güzel olacak"

    Videonun başında konser görüntülerine yer verirken devamında ise iç çamaşırlı pozlarıne ve cesur karelerine yer veren Hadise'nin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

    Paylaşıma ise, "Söz veriyorum 2023 daha güzel olacak.” notunu düştü.

    Hadise den 2022 ye veda paylaşımı #2

    Hadise den 2022 ye veda paylaşımı #3


    Resmi Gazete bugünün kararları I
    Gündem

    Resmi Gazete bugünün kararları I

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Cumhuriyet, öğrencilerin camiye götürülmesinden rahatsız oldu
    Gündem

    Cumhuriyet, öğrencilerin camiye götürülmesinden rahatsız oldu

    Görüş Bildir