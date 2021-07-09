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    Hadise'den annesine 200 bin TL'lik jest

    Belçika'da yaşayan annesini Türkiye'ye getiren Hadise, ona aylığı 200 bin TL'lik bir rezidans ayarladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2021 - 09:41
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    Hadise'den annesine 200 bin TL'lik jest

    Aşk hayatında aradığını bulamayan ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatında zor günler yaşasa da annesini ihmal etmiyor.

    Riskli bir ameliyat olan Gülnihal Açıkgöz’ün yanından ayrılmayan ünlü şarkıcı, yaz tatili için annesini Bodrum’a getirdi.

    1 AY KİRALDI

    Ünlü isimlerin tercihi olan Bodrum’un yazlık rezidanslarından birini kiralayan Hadise, annesini için paraya kıydı. 1 Temmuz’da giriş yaptıkları rezidansı 1 aylığına kiralayan Hadise’nin bunun için 200 bin TL ödediği öğrenildi.

    Hadise den annesine 200 bin TL lik jest #1

    Hadise den annesine 200 bin TL lik jest #2

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