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    Hadise'den Bülent Serttaş'a gönderme: Dans alkışlanır

    Hadise, sosyal medya hesabından 'İbo Show'a katılan ve oryantal Didem çıkınca etrafı izlemeye başlayan Bülent Serttaş'a tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 13:59
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    Hadise'den Bülent Serttaş'a gönderme: Dans alkışlanır

    Cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un son bölümü, sosyal medyada gündem oldu.

    Bülent Serttaş ile bazı isimlerin daha konuk olduğu eğlence programının bir kısmında, oryantal Didem sahne aldı.

    BÜLENT SERTTAŞ ETRAFI İZLEDİ

    Didem, dans şovu ile seyirciye keyifli anlar yaşatırken; Bülent Serttaş ise Didem'e bakmamak için etrafı ve orkestrayı izlemeyi tercih etti.

    Serttaş'ın o anları sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve çeşitli yorumlar aldı.

    İbo Show’da Oryantal Didem’in dansı sırasında Bülent Serttaş duvarları izledi

    HADİSE'DEN TEPKİ: DANS ALKIŞLANIR

    Yaşanan olayın ardından ise şarkıcı Hadise'den 'Didem' paylaşımı geldi.

    Instagram hesabı üzerinden Didem'in dans videosunu yayınlayan Hadise, "Dans alkışlanır. Dans sanattır" notuyla Serttaş'a gönderme yaptı.

    Hadise den Bülent Serttaş a gönderme: Dans alkışlanır #1

    Hadise den Bülent Serttaş a gönderme: Dans alkışlanır #2

    Hadise den Bülent Serttaş a gönderme: Dans alkışlanır #3

    Hadise den Bülent Serttaş a gönderme: Dans alkışlanır #4

    Hadise den Bülent Serttaş a gönderme: Dans alkışlanır #5

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