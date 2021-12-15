Hadise'den disco tarzı

90'lar modasına hayat veren Hadise, parlak mini elbisesiyle göz kamaştırdı.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

FİLE ÇORAP GİYDİ

36 yaşındaki Hadise, yeni tarzıyla hayranlarının beğenisini topladı. File çorabının üzerine parlak mini etekli bir elbise giyen güzel şarkıcı, o kareleri Instagram'dan paylaştı.

Hadise'nin "90'lar disko" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede 250 bine yakın beğeni geldi.

1 MİLYON TL

Ünlü şarkıcı Hadise, yılbaşı akşamı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde lüks bir otelde sahneye çıkacak. Hadise'in bir gecelik konser için 1 milyon TL alacağı iddia edildi.