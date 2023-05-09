Hadise'den evlilik itirafı Azerbaycan'da konser veren Hadise, seyirciler arasındaki mutlu bir çifti görünce "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum" dedi.

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Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile evliliği ve kısa süre sonra boşanma dönemi ile gündem olmuştu.

Boşanmanın ardından işine odaklandığını söyleyen Hadise, önceki akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir konser verdi.

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Bakü Kongre Merkezi'nde sahne alan ünlü popçu, hit parçalarını sevenleri için seslendirdi.

İtiraf gibi sözler: Ben evliliği beceremedim

Konser sırasında seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren şarkıcı, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum." dedi.

"Seni kaybedenler üzülsün"

Bir dinleyicisi “Seni kaybedenler üzülsün.” diye bağırınca da “Gördüğünüz gibi, ben bir şey demedim.” diye konuştu.

Öte yandan Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay sürmüştü.