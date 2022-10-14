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Hadise'den mini etekli pozlar
Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, göğüs dekolteli ve mini etekli pozlarını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2022 - 11:02
- Güncelleme : 14.10.2022 - 11:27
Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan ve 5 ay evli kaldıktan sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor.
Ayrılık iyi geldi
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söyleyen Hadise, 14,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.
Perşembe gününe özel TBT yapan şarkıcının paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve yorum aldı.