Petrol
94.48
-0.10%
Euro
18.1193
-0.15%
Dolar
18.5858
0.25%
Altın
995.11
0.07%
Borsa
3632
2.20%
Bitcoin
368.244
2.66%
BTXN Coin
8.31
-3.81%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Hadise'den mini etekli pozlar

    Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, göğüs dekolteli ve mini etekli pozlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'den mini etekli pozlar

    Geçen nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan ve 5 ay evli kaldıktan sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler gündemden düşmüyor.

    Ayrılık iyi geldi

    Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hayatında kendisine iyi gelmeyen insanları tutmadığını söyleyen Hadise, 14,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.

    Perşembe gününe özel TBT yapan şarkıcının paylaşımı kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

    Hadise den mini etekli pozlar #1

    Hadise den mini etekli pozlar #2

    Hadise den mini etekli pozlar #3

    Hadise den mini etekli pozlar #4


    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 13 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 13 Ekim 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Joao Pedro: Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz
    Avrupa Ligi

    Joao Pedro: Oynadığımız oyundan ve 3 puandan mutluyuz

    Brent petrolün fiyatı düşüyor
    Ekonomi

    Brent petrolün fiyatı düşüyor

    Görüş Bildir