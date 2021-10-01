Hadise'den pırlantalı paylaşım

Geçtiğimiz günlerde bir mücevher markasının daveti üzerine Milano'ya giden Hadise, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler’e kaptırmıştı.

ELÇİ OLDU

Aşkını dolu dizgin yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde İtalyan mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olarak Milano'ya gitti.

Hadise, şimdi de kaplan desenli sarı bir gömlek ve pantolon giyerek poz verdi. Çektiği selfie'leri takipçileriyle paylaşan şarkıcının işaret parmağındaki pırlanta yüzük dikkatlerden kaçmadı.

"ELMASLAR BİR KIZIN EN İYİ ARKADAŞIDIR"

Paylaşımına "Elmaslar bir kızın en iyi arkadaşıdır" notunu düşen Hadise'ye; takipçilerinden, "Parlıyorsun", "Bir an evlenme teklifi aldın sandım", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.