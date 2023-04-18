Hadise'den yeni küvet pozları Sosyal medya hesabından iddialı pozlar yayınlayan Hadise, yeni şarkısı Feryat'ı yine küvet pozlarıyla kutladı.

ensonhaber.com

Eski eşi Mehmet Dinçerler ile yaşadığı evlilikle ve boşanma süreciyle çok konuşulan Hadise bir sürede Reza Zarrab ile anılmıştı. Hadise'nin aşk hayatı kadar paylaşımları da gündeme geliyor.

Çömelme pozlarıyla dalga konusu olan Hadise, en son giydiği transparan elbisesiyle de çok konuşulmuştu.

Evliliğinde cesur tarzı da sorun olan Hadise boşanınca özüne döndü.

"Ortak olacağınızı biliyordum!"

Hadise son olarak yeni şarkısı Feryat için küvette verdiği pozların yenilerini paylaştı. Şarkıcı paylaşımında "Hislerime, sesime ve feryadıma ortak olacağınızı biliyordum!" dedi.