Euro
15.76
0.72%
Dolar
14.50
0.88%
Altın
939.73
1.85%
Borsa
1995
-0.13%
Bitcoin
558.067
0.91%
BTXN Coin
38.29
1.45%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Hafif yağmur 4 C

    Hadise'nin 42 bin TL'lik kot kombini

    Zayıflayan Hadise yırtık kotlu kombine neredeyse 42 bin TL ödedi
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 10:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'nin 42 bin TL'lik kot kombini

    Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilk teklifi alır almaz sıkı bir diyete başlayan ünlü şarkıcı Hadise, fazla kilolarını verdi.

    Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, bir yandan düğün hazırlıkları bir yandan konser maratonuna devam ediyor.

    42 BİN TL

    En son  İstanbul'daki bir mekanda konser veren Hadise, kırtık kotlu kombiniyle sahneye çıktı.

    Kombininin değerinin 42 bin TL olduğu öğrenilen Hadise, yırtık kotuna 36 bin TL, üstündeki bluze ise 6 bin TL verdi.

    Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan Hadise, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. Takipçileri, ünlü şarkının bu kota 36 bin TL verdiğine inanmak istemedi.

    Hadise nin 42 bin TL lik kot kombini #1

    Hadise nin 42 bin TL lik kot kombini #2

    Hadise nin 42 bin TL lik kot kombini #3

    Hadise nin 42 bin TL lik kot kombini #4

    Hadise nin 42 bin TL lik kot kombini #5

    Hadise nin 42 bin TL lik kot kombini #6Hadise nin 42 bin TL lik kot kombini #7


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler

    Berat Albayrak'ın kitabının adı ne, ne anlatıyor, kaç TL?
    Gündem

    Berat Albayrak'ın kitabının adı ne, ne anlatıyor, kaç TL?

    Önder Karaveli: Performanstan memnunum
    Futbol

    Önder Karaveli: Performanstan memnunum

    Görüş Bildir