Hadise'nin 42 bin TL'lik kot kombini

Zayıflayan Hadise yırtık kotlu kombine neredeyse 42 bin TL ödedi

Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilk teklifi alır almaz sıkı bir diyete başlayan ünlü şarkıcı Hadise, fazla kilolarını verdi.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı, bir yandan düğün hazırlıkları bir yandan konser maratonuna devam ediyor.

42 BİN TL

En son İstanbul'daki bir mekanda konser veren Hadise, kırtık kotlu kombiniyle sahneye çıktı.

Kombininin değerinin 42 bin TL olduğu öğrenilen Hadise, yırtık kotuna 36 bin TL, üstündeki bluze ise 6 bin TL verdi.

Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan Hadise, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. Takipçileri, ünlü şarkının bu kota 36 bin TL verdiğine inanmak istemedi.